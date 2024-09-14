Можливий залп до 48 "Калібрів": РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

У Чорному морі сьогодні вранці, 14 вересня, фіксується перебування 16 російських кораблів. З них 7 є носіями крилатих ракет типу "Калібр", хоча вночі напередодні таких було тільки 4.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що дане корабельне угруповання ворога, розміщене в акваторії Чорного моря, у разі ракетної атаки здатне на загальний залп до 48 "Калібрів". Натомість в Азовському морі ворожі кораблі не фіксуються. В українських ВМС додали, що в Середземному морі були помічені 5 російських кораблів, з яких 4 є носіями ракетоносіями загальним залпом до 24 ракет типу "Калібр". У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.