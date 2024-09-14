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Можливий залп до 48 "Калібрів": РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Субота 14 вересня 2024 07:32
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Можливий залп до 48 "Калібрів": РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі Фото: війська РФ збільшили кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі (скрін з youtube)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 14 вересня, фіксується перебування 16 російських кораблів. З них 7 є носіями крилатих ракет типу "Калібр", хоча вночі напередодні таких було тільки 4.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що дане корабельне угруповання ворога, розміщене в акваторії Чорного моря, у разі ракетної атаки здатне на загальний залп до 48 "Калібрів".

Натомість в Азовському морі ворожі кораблі не фіксуються.

В українських ВМС додали, що в Середземному морі були помічені 5 російських кораблів, з яких 4 є носіями ракетоносіями загальним залпом до 24 ракет типу "Калібр".

Можливий залп до 48 &quot;Калібрів&quot;: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, у ніч проти 14 вересня в Силах оборони України розповіли, що РФ вивела у Чорне море чотири кораблі-ракетоносії. Військові попереджали про загрозу атак ворога із застосуванням "Калібрів".

Також раніше повідомлялося, що після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли російські загарбники для обстрілу застосовували в тому числі й "Калібри" з кораблів, ворожі судна спостерігалися в акваторії Чорного моря регулярно, але у малій кількості.

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