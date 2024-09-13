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РФ вивела 4 кораблі з "Калібрами" в Чорне море, є загроза атаки, - ЗСУ

П'ятниця 13 вересня 2024 23:57
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РФ вивела 4 кораблі з "Калібрами" в Чорне море, є загроза атаки, - ЗСУ Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря пізно ввечері 13 вересня фіксуються чотири ворожі корабі-ракетоносії. Є загроза російських атак із застосуванням "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Увага! В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", - передали військові.

У Повітряних силах закликали громадян направлятися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги у відповідних областях

РФ вивела 4 кораблі з &quot;Калібрами&quot; в Чорне море, є загроза атаки, - ЗСУ

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю ввечері був зафіксований запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів" у бік України. Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір з північного напрямку.

Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе.

Нагадаємо, після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно. Однак останнім часом фіксується максимум один ракетоносій у цій акваторії.

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