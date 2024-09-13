РФ вивела 4 кораблі з "Калібрами" в Чорне море, є загроза атаки, - ЗСУ

В акваторії Чорного моря пізно ввечері 13 вересня фіксуються чотири ворожі корабі-ракетоносії. Є загроза російських атак із застосуванням "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Увага! В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", - передали військові.

У Повітряних силах закликали громадян направлятися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги у відповідних областях

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю ввечері був зафіксований запуск російськими окупантами кількох груп "Шахедів" у бік України. Ворожі ударні безпілотники заходили у повітряний простір з північного напрямку.

Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе.