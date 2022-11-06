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Россияне восемь раз обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

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Днепропетровская область, Воскресенье 06 ноября 2022 07:57
Россияне восемь раз обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях Фото: россияне восемь раз обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска с вечера и до утра 6 ноября восемь раз открывали огонь по Никопольскому району.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты применили РСЗО и тяжелую артиллерию.

В Мировской громаде повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы.

Россияне восемь раз обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением, рассказал Резниченко.

Россияне восемь раз обстреляли Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

В Никопольском и Марганецком громадах - без пострадавших.

В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.

Напомним, что оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Вечером того же дня снаряд прилетел в жилой дом, где находился ребенок.

Также мы писали, что ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты за день обстреляли пять громад Сумской области.

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Днепропетровская область
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