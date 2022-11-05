Війська РФ увечері обстріляли Нікопольський район: поранено дитину

Російські військові сьогодні, 5 листопада, увечері обстріляли Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з використанням артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

За попередніми даними, внаслідок вечірнього обстрілу постраждала дев'ятирічна дитина. Снаряд потрапив до житлового будинку, дитина перебуває у лікарні. Інформація про інших постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, що окупанти вночі 5 листопада завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Також ми писали, що вночі 4 листопада у Дніпропетровської області збили 8 російських дронів-камікадзе . Крім того, окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області.

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