UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Групова втеча". Окупанти, відступаючи, випустили всіх ув'язнених із СІЗО Херсона

Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові випустили більше 400 засуджених із СІЗО у Херсоні під час своєї втечі. Українські правоохоронці вже знайшли частину втікачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Дійсно, окупанти сприяли втечі ув'язнених з херсонського слідчого ізолятора, які вчинили групову втечу. Вже здійснено низку оперативно-розшуових заходів і близько 70 представників цього так званого спецконтингенту вже передано представникам пенітенціарної служби", - сказав він.

Єнін заявив, що правоохоронці мають орієнтування на кожного з ув'язнених, тому вони не втечуть далеко, а якщо втечуть - то не надовго.

Зазначимо, що раніше журналісти повідомляли про те, що окупанти при виході з Херсона сприяли втечі засуджених із СІЗО. Українські військові знайшли справи 457 засуджених, з них 15 - до довічного позбавлення волі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю.

Окрім того, у СІЗО виявили справи 59 людей, яких затримали росіяни під час окупації. Повідомляється, що цих людей окупанти забрали з собою. Ймовірно, затриманих повезли до Криму.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що головні загрози для Херсона - це мінування та ворожі снаряди, які не розірвалися, а також можливі обстріли з лівого берега Дніпра.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російського військового у деокупованому Херсоні. Він був переодягнений у цивільну форму і намагався вдавати з себе "місцевого".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниХерсонВійна Росії проти України