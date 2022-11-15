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"Групповой побег". Оккупанты, отступая, выпустили всех заключенных из СИЗО Херсона

Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные выпустили более 400 осужденных из СИЗО в Херсоне во время своего бегства. Украинские правоохранители уже нашли часть беглецов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Действительно, оккупанты способствовали побегу заключенных из херсонского следственного изолятора, которые совершили групповой побег. Уже осуществлен ряд оперативно-розыскных мероприятий и около 70 представителей этого так называемого спецконтингента уже передано представителям пенитенциарной службы", - сказал он.

Енин заявил, что у правоохранителей есть ориентировка на каждого из заключенных, поэтому они не уйдут далеко, а если уйдут - то не надолго.

Обновлено

Глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона отметил, что в настоящее время подтверждена информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных.

"Действительно, были найдены сегодня на территории херсонского СИЗО личные дела этих заключенных, эта информация была передана подразделениям Нацполиции, на блокпосты, чтобы мы этих людей в ближайшие часы и дни могли вернуть в места лишения свободы", - добавил он.

Отметим, что ранее журналисты сообщали о том, что оккупанты при выходе из Херсона способствовали бегству осужденных из СИЗО. Украинские военные нашли дела 457 осужденных, из них 15 приговорены к пожизненному лишению свободы. После бегства россиян все осужденные сбежали на волю.

Кроме того, в СИЗО обнаружили дела 59 человек, задержанных россиянами во время оккупации. Сообщается, что этих людей оккупанты забрали с собой. Вероятно, задержанных увезли в Крым.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что главные угрозы для Херсона - это неразорвавшиеся минирования и вражеские снаряды, а также возможные обстрелы с левого берега Днепра.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала российского военного в деоккупированном Херсоне. Он был переодет в гражданскую форму и пытался притворяться "местным".

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