Данілов назвав дві головні загрози для Херсона

Дві головні загрози для Херсона – це мінування та снаряди окупантів, що не розірвалися, а також можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша – це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули…", - зазначив Данілов.

За його словами, другою загрозою для звільненого обласного центру є ймовірні обстріли з боку російської армії.

"Що стосується збройних сил РФ, які знаходяться на лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть обстріли Херсона, нам є чим відповідати. Але з урахуванням їхньої поведінки, ми не можемо на сьогоднішній день забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися", - додав секретар РНБО.