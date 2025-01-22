Росіяни випустили по Україні 99 дронів: більшість вдалося збити

Що ще відомо про наслідки атаки

Нагадаємо, що ввечері 21 січня росіяни вдарили дроном по житловому сектору у місті Суми. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, сталася пожежа.

Також окупанти атакували дроном Миколаїв ввечері 21 січня. Внаслідок атаки було частково зруйновано один з поверхів багатоквартирного будинку, пошкоджені й інші будинки та будівлі.

Як відомо, у Київській області внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджені електромережі і будинки.

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