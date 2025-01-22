У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Миколаїв: пошкоджено будинки, є постраждалі

У вівторок ввечері, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв дронами. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі, і не обійшлося без пострадалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку.

Крім того, відомо, що рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тисячі квадратних метрів.

"Пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загорання сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів" - поінформували надзвичайники.

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Серед них - 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, а також чоловік з гострою реакцією на стрес. Йому надали першу допомогу, проте від госпіталізації він відмовився.

Станом на зараз всі пожежі вже ліквідовані. Рятівники поінформували, що також розгорнуто пункти екстреної психологічної допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції.

Всього до робіт долучалося 45 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.

Оновлено о 07:45

"Внаслідок вечірньої атаки РФ по Миколаєву, окрім будівель було пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства", - написав у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

Так, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт - вантажний службовий вагон служби колії.

"Також у зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів, сьогодні, 22 січня, не буде здійснюватись роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом. Рух електротранспорту на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків", - додав він.

На щастя, обійшлось без жертв.