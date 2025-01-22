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У Київській області після нічної атаки пошкоджені електромережі і будинки (фото)

Київська область, Середа 22 січня 2025 09:01
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У Київській області після нічної атаки пошкоджені електромережі і будинки (фото) Фото: у Київській області впали уламки російських дронів (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області в ніч на 22 січня працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах. Внаслідок падіння уламків є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА та поліцію Київської області.

Як зазначив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник, у Київській області вночі збили ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Також немає постраждалих,

Проте внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.

В іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж. Пошкодження вже ліквідовано.

Фото: поліція показала наслідки атаки у Київській області (t.me/kyivregionpolice)

Нічна атака РФ

В ніч на 22 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами. Рух безпілотників фіксували у низці областей України, працювала протиповітряна оборона.

Росіяни атакували дронами Миколаїв ввечері 21 січня. Внаслідок атаки було частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Вибухова хвиля пошкодила й інші будинки та будівлі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. Серед них 74-річна жінка, яку госпіталізували.

Також вчора ввечері окупанти вдарили "Шахедом" по Сумах. Там пошкоджені будинки.

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