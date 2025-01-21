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РФ атакувала "Шахедом" приватний сектор у Сумах

Вівторок 21 січня 2025 22:31
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РФ атакувала "Шахедом" приватний сектор у Сумах Ілюстративне фото: РФ атакувала "Шахедом" приватний сектор у Сумах (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері вівторка, 21 січня вдарила "Шахедом" по приватному сектору міста Суми. Там пошкоджені декілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

"Шановні сумчани, знову приліт "Шахеду" по приватному сектору", - повідомив Кобзар.

За його словами, в результаті удару пошкоджено декілька будинків, вибито вікна, а також пробита стіна.

На місці працюють всі необхідні служби працюють на місці, рятувальники займаються ліквідацією пожежі.

Обстріл Сум та області

Нагадаємо, за словами голови Сумської ОВА Володимира Артюха, обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки. Зокрема, 12 січня росіяни завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.

А вчора російські окупанти вдарили ракетою по Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження

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