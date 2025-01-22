Россияне выпустили по Украине 99 дронов: большинство удалось сбить

Что еще известно о последствиях атаки

Напомним, что вечером 21 января россияне ударили дроном по жилому сектору в городе Сумы. В результате атаки повреждены дома, произошел пожар.

Также оккупанты атаковали дроном Николаев вечером 21 января. В результате атаки был частично разрушен один из этажей многоквартирного дома, повреждены и другие дома и здания.

Как известно, в Киевской области в результате падения обломков сбитых дронов повреждены электросети и дома.

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