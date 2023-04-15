Росіяни випустили майже 450 снарядів по Херсонській області: є поранені

Зокрема, росіяни 9 разів обстріляли Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію річкового порту в Херсоні.

Через російські обстріли восьмеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, 13 квітня росіяни обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.

РБК-Україна також повідомляло, що цивільний підірвався на ворожій міні в Херсонській області.

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