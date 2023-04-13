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Окупанти обстріляли парк у Херсоні та школу під Бериславом, є жертви

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Херсонська область , Четвер 13 квітня 2023 15:35
Окупанти обстріляли парк у Херсоні та школу під Бериславом, є жертви Фото: окупанти обстріляли парк у Херсоні та школу під Бериславом, є жертви (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 13 квітня російські війська обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Ворог поцілив в один із парків", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу один чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

Окрім того, ворожа авіація сьогодні вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи. 62-річний завгосп, який знаходиться в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора російські окупанти протягом минулої доби 46 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Також раніше ми писали, що у середу, 11 квітня, російські війська за добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області.

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