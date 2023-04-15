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Россияне выпустили около 450 снарядов по Херсонской области: есть раненые

Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 69 раз обстреляли Херсонскую область за прошедшие сутки. Захватчики выпустили 447 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

В частности, россияне 9 раз обстреляли Херсон.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию речного порта в Херсоне.

Из-за российских обстрелов восемь человек получили ранения.

Напомним, 13 апреля россияне обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка Бериславского района.

РБК-Украина также сообщало, что гражданский подорвался на вражеской мине в Херсонской области.

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