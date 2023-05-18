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Росіяни випустили 529 снарядів по Херсонській області, є загиблі та поранені

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Херсонська область, Четвер 18 травня 2023 08:20
Росіяни випустили 529 снарядів по Херсонській області, є загиблі та поранені Фото: окупанти за минулу добу 90 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу 90 разів обстріляли Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти обстріляли регіон з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог атакував 3 рази, випустив 8 снарядів.

Росіяни поцілили Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району..

Через російську агресію загинули троє людей, зокрема одна дитина. Ще восьмеро (з них одна дитина) - дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 147 осіб.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували завдати ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

Також окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки одна людина загинула.

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