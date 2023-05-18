Россияне выпустили 529 снарядов по Херсонской области, есть погибшие и раненые

Фото: оккупанты за минувшие сутки 90 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)

Российские войска за прошедшие сутки 90 раз обстреляли Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.