Россияне выпустили 529 снарядов по Херсонской области, есть погибшие и раненые
Российские войска за прошедшие сутки 90 раз обстреляли Херсонскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Оккупанты обстреляли регион из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг атаковал 3 раза, выпустил 8 снарядов.
Россияне попали Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области; в здании школы и магазина Херсонской городской общины, линию электропередач Белозерской поселковой общины и больницу Бериславского района.
Из-за российской агрессии погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще восемь (из них один ребенок) - получили ранения.
С деоккупированной территории области эвакуировано 147 человек.
Напомним, российские войска сегодня ночью, 18 мая, попытались нанести ракетную атаку на Киев. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.
Также оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки один человек погиб.
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