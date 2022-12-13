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Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки

Фото: росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові здійснили сім обстрілів та випустили понад 50 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих та поранених", - написав він.

У Нікополі пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин та лінії електропередач. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Рятувальники уже приборкали вогонь.

У Червоногригорівській громаді пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків і господарських споруд, а також електромережі. Російський снаряд знищив гараж та легковий автомобіль.

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали Нікопольський район з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

Зазначимо, що 9 грудня повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала 12 годин. В ОВА розповіли про наслідки ворожих обстрілів.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України