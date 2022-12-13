Росіяни випустили 50 снарядів по Нікопольському району: в ОВА показали наслідки

"Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без загиблих та поранених", - написав він.

У Нікополі пошкоджено десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин та лінії електропередач. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Рятувальники уже приборкали вогонь.

У Червоногригорівській громаді пошкоджень зазнали понад 10 приватних будинків і господарських споруд, а також електромережі. Російський снаряд знищив гараж та легковий автомобіль.

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали Нікопольський район з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

Зазначимо, що 9 грудня повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала 12 годин. В ОВА розповіли про наслідки ворожих обстрілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.