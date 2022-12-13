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Россияне выпустили 50 снарядов по Никопольскому району: в ОВА показали последствия

Фото: россияне выпустили 50 снарядов по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные совершили семь обстрелов и выпустили более 50 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам - Никопольскому, Красногригоревскому и Марганецкому. Прошло без погибших и раненых", - написал он.

В Никополе поврежден десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин и линии электропередач. В результате вражеской атаки возник пожар. Спасатели уже потушили огонь.

В Красногригорьевской общине повреждения получили более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, а также электросети. Российский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.

В Марганецком обществе последствия атаки уточняются.

Напомним, вчера россияне обстреливали Никопольский район из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Отметим, что 9 декабря воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась 12 часов. В ОВА рассказали о последствиях вражеских обстрелов.

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