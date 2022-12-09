ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тривога тривала 12 годин: окупанти гатили по Нікопольському району

Новость на русском →
Дніпропетровська область, П'ятниця 09 грудня 2022 07:57
Тривога тривала 12 годин: окупанти гатили по Нікопольському району Фото: окупанти били по Нікопольському району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 9 грудня знову обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Ворог застосовував "Гради" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Повітряна тривога тривала 12 годин.

Окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Тривога тривала 12 годин: окупанти гатили по Нікопольському районуВнаслідок атаки пошкоджено приватні будинки / Фото: dnipropetrovskaODA

У Червоногригорівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків та гаражів, обірвано лінію електропередач. Деталі обстрілів з'ясовуються.

Тривога тривала 12 годин: окупанти гатили по Нікопольському районуТакож перебиті лінії електропередачі / Фото: dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області.

До цього, в ніч проти 3 грудня росіяни дев'ять разів атакували Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці