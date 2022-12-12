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Росіяни вночі "Градами" та "Ураганами" тероризували Нікопольський район

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Дніпропетровська область, Понеділок 12 грудня 2022 08:00
Росіяни вночі "Градами" та "Ураганами" тероризували Нікопольський район Фото: Росіяни вночі обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі 12 грудня обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Ворог застосовував "Гради", "Урагани" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни тероризували дві громади - Нікопольську та Марганецьку. Без загиблих.

У громади прилетіло щонайменше 30 снарядів.

ДСНС продовжує обстежувати уражені території, аварійні служби з'ясовують деталі обстрілів.

В інших районах уночі сирена попереджала про небезпеку, але обійшлася без надзвичайних ситуацій, зазначив Резніченко.

Нагадаємо, у неділю електрики відновили пошкоджену енергетичну інфраструктуру у Нікопольському районі.

До цього окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район Окупанти застосовували "Гради" та важку артилерію. Тривога тривала близько 12 години.

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Дніпропетровська область
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