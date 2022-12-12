Росіяни вночі "Градами" та "Ураганами" тероризували Нікопольський район

Російські окупанти вночі 12 грудня обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Ворог застосовував "Гради", "Урагани" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Росіяни тероризували дві громади - Нікопольську та Марганецьку. Без загиблих.

У громади прилетіло щонайменше 30 снарядів.

ДСНС продовжує обстежувати уражені території, аварійні служби з'ясовують деталі обстрілів.

В інших районах уночі сирена попереджала про небезпеку, але обійшлася без надзвичайних ситуацій, зазначив Резніченко.

Нагадаємо, у неділю електрики відновили пошкоджену енергетичну інфраструктуру у Нікопольському районі.

До цього окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район Окупанти застосовували "Гради" та важку артилерію. Тривога тривала близько 12 години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.