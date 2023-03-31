Росіяни випустили 243 снаряди по Херсонській області: є загиблий та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 2 - дістали поранення", - зауважив Прокудін.

Російські окупаціні війська атакували область із "Градів" та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

Раніше ми писали, окупанти, рано вранці 31 березня, з артилерійських установок обстріляли Запоріжжя.

Нагадаємо, російська авіація обстріляла село Львове Херсонської області, пошкоджено до 10 будинків місцевих жителів.

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