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Росіяни випустили 243 снаряди по Херсонській області: є загиблий та поранені

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Херсонська область, П'ятниця 31 березня 2023 07:58
Росіяни випустили 243 снаряди по Херсонській області: є загиблий та поранені Фото: Окупанти обстріляли Херсонську область 64 рази, випустили 243 снаряди за добу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Минулої доби росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область, є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російські окупаціні війська атакували область із "Градів" та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. 25 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 1 людина загинула, 2 - дістали поранення", - зауважив Прокудін.

З деокупованої території області евакуйовано 61 особу.

Раніше ми писали, окупанти, рано вранці 31 березня, з артилерійських установок обстріляли Запоріжжя.

Нагадаємо, російська авіація обстріляла село Львове Херсонської області, пошкоджено до 10 будинків місцевих жителів.

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