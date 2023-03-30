Російська авіація вдарила по Херсонській області: пошкоджено до 10 будинків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Зранку окупанти випустили по селу у Бериславському районі керовані авіаційні бомби. Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено близько десяти домівок місцевих жителів.

У Херсонській ОВА зазначають, що внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 45 разів обстріляв Херсонську область. Через російські атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Крім того, нещодавно російська армія обстріляла будівлю "Укрпошти" та міську лікарню у Херсоні.

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