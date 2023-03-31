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Ранкова атака Запоріжжя: окупанти вдарили з РСЗВ, виникла пожежа

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Запоріжжя, П'ятниця 31 березня 2023 07:39
Ранкова атака Запоріжжя: окупанти вдарили з РСЗВ, виникла пожежа Фото: Росіяни вранці обстріляли з РСЗВ Запоріжжя (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Артилерійський обстріл Запоріжжя. Росіяни, вранці 31 березня, завдали серію ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

Рано вранці окупанти із застосуванням РСЗВ обстріляли Запоріжжя. Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

"Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці. На щастя, без постраждалих", - йдеться у заяві ОВА

Секретар Запорізької міської ради повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.

На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.

Раніше ми повідомляли, у Запоріжжі вночі двічі лунали вибухи.

Нагадаємо, Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.

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Запоріжжя РСЗО Війна Росії проти України
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