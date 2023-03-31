Россияне выпустили 243 снаряда по Херсонской области: есть погибший и раненые

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - 1 человек погиб, 2 - получили ранения", - отметил Прокудин.

Российские оккупационные войска атаковали область из "Градов" и артиллерии. Город Херсон враг обстрелял 9 раз. 25 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

Раньше мы писали, что войска РФ ранним утром 31 марта, из артиллерийских установок обстреляли Запорожье.

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