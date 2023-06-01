Росіяни вилучають українські документи у водіїв на окупованих територіях, - ЦНС

Як повідомляється, окупанти посилили патрулі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Росіяни зупиняють цивільні авто на блокпостах і перевіряють документи у водіїв. Якщо водій пред’являє українські документи, то окупанти їх вилучають, а власника заносять у спеціальні списки.

Ситуація у Херсонській області

Восени минулого року наші воїни звільнили від російських загарбників правобережну частину Херсонської області. Наразі лівий берег в регіоні залишається під контролем окупантів. Останні ж продовжують тероризувати мирне населення правого берега регулярними обстрілами.

На лівому березі українці також страждають від російських окупантів.

Зокрема, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

До того ж росіяни навмисно знищили обладнання мобільного зв'язку на тимчасово окупованій частині Херсонської області для обмеження можливостей цивільного населення щодо обміну інформацією.

Російські окупанти мілітаризували острів Джарилгач, який адміністративно належить до Херсонської області. Вони розмістили там три сотні загарбників.

Також варто зазначити, що так звана "влада" поступово втікає з окупованої території Херсонської області. Під час втечі вони намагаються об'їхати Кримський міст і знайти безпечніші маршрути.