В Каховці росіяни залякують населення, змушуючи отримувати паспорти РФ, - Генштаб

В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, росіяни проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.

"Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії", - зазначили у Генштабі.