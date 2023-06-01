Россияне изымают украинские документы у водителей на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские захватчики изымают украинские водительские удостоверения и документы на транспортное средство у владельцев гражданских авто на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, оккупанты усилили патрули на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Россияне останавливают гражданские авто на блокпостах и проверяют документы у водителей. Если водитель предъявляет украинские документы, то оккупанты их изымают, а владельца заносят в специальные списки.
Ситуация в Херсонской области
Осенью прошлого года наши воины освободили от российских захватчиков правобережную часть Херсонской области. В настоящее время левый берег в регионе остается под контролем оккупантов. Последние продолжают терроризировать мирное население правого берега регулярными обстрелами.
На левом берегу украинцы также страдают от российских оккупантов.
В частности, во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне запугивают местное население, заставляя их получать паспорта РФ.
К тому же, россияне намеренно уничтожили оборудование мобильной связи на временно оккупированной части Херсонской области для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией.
Российские оккупанты милитаризовали остров Джарилгач, административно принадлежащий к Херсонской области. Они разместили там триста захватчиков.
Также стоит отметить, что так называемая "власть" постепенно убегает с оккупированной территории Херсонской области. Во время бегства они пытаются объехать Крымский мост и найти более безопасные маршруты.
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