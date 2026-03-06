UA

Росіяни викрали і вивезли жителів ще одного села на Сумщині, - ЗМІ

11:28 06.03.2026 Пт
2 хв
Репортаж з викраденими українцями показали на російському пропагандистському каналі
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни викрали і вивезли жителів ще одного села на Сумщині (Getty Images)

Російські окупанти викрали та вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади, що у Сумській області.

Йдеться про близько 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі.

Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести".

У репортажі йдеться про те, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Фото: скріни з пропагандиського репортажу

Що на відео дійсно жителі Сопича, "Кордон.Медіа" підтвердили власні джерела. Голова Есманьської громади Сергій Мінаков також раніше повідомляв, що з ними був втрачений зв’язок.

Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19 цивільних, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації.

Водноча в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці окупанти не полишали спроб інфільтруватися ще з грудня минулого року.

Викрадення жителів Грабовського

Нагадаємо, у грудні минулого року російські війська перетнули кордон України в районі села Грабовське Сумської області.

Окупанти викрали місцевих жителів і вивезли їх на російську територію. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

За даними ЗСУ, тоді російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському.

Раніше також повідомлялося, що росіяни "промацують" кордон і шукають слабкі місця в українській обороні.

