Росіяни викрали і вивезли жителів ще одного села на Сумщині, - ЗМІ

Йдеться про близько 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі.

Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести".

У репортажі йдеться про те, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Фото: скріни з пропагандиського репортажу

Що на відео дійсно жителі Сопича, "Кордон.Медіа" підтвердили власні джерела. Голова Есманьської громади Сергій Мінаков також раніше повідомляв, що з ними був втрачений зв’язок.

Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19 цивільних, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації.

Водноча в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці окупанти не полишали спроб інфільтруватися ще з грудня минулого року.