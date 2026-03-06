RU

Война в Украине

Россияне похитили и вывезли жителей еще одного села на Сумщине, - СМИ

11:28 06.03.2026 Пт
2 мин
Репортаж с похищенными украинцами показали на российском пропагандистском канале
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне похитили и вывезли жителей еще одного села на Сумщине (Getty Images)

Российские оккупанты похитили и вывезли в РФ жителей приграничного села Сопич Есманьской общины, что в Сумской области.

Речь идет об около 19 местных жителях, которые отказались от эвакуации и оставались в приграничном селе.

Интервью с ними показали на российском пропагандистском канале "Вести".

В репортаже говорится о том, что российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.

Фото: скрины из пропагандистского репортажа

Что на видео действительно жители Сопича, "Кордон.Медиа" подтвердили собственные источники. Глава Есманьской общины Сергей Минаков также ранее сообщал, что с ними была потеряна связь.

Всего в Сопиче в последние годы было около 300 жителей, но постепенно они выезжали из приграничного села. А 19 гражданских, несмотря на все риски, остались и написали заявления на отказ от эвакуации.

В то же время в Сопиче, как и в соседних селах этой же общины Комаровке, Бобылевке, Харьковке, Сидоровке оккупанты не оставляли попыток инфильтрироваться еще с декабря прошлого года.

Похищение жителей Грабовского

Напомним, в декабре прошлого года российские войска пересекли границу Украины в районе села Грабовское Сумской области.

Оккупанты похитили местных жителей и вывезли их на российскую территорию. Речь идет об около 50 гражданских, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.

По данным ВСУ, тогда российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском.

Ранее также сообщалось, что россияне "прощупывают" границу и ищут слабые места в украинской обороне.

