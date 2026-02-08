Ворог "прощупує" кордон малими групами: на Сумщині та Харківщині РФ втратила два батальйони

Російські війська найбільш активно діють на Харківщині у напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори, а також на окремих ділянках кордону в Сумській області.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що під час спроб прориву українського кордону російські підрозділи зазнали значних втрат. За його словами, втрати ворога становили близько двох батальйонів убитими та пораненими.

"Малими піхотними групами противник десь прощупує ситуацію по кордону, десь намагається атакувати позиції, які утримують підрозділи ДПС", - каже Демченко.

За словами Демченка, протягом останньої доби противник намагався атакувати позиції українських прикордонників, зокрема в межах Хотинської, Юнаківської та Краснопільської громад Сумської області.

Ситуація на Сумщині

Наприкінці січня поблизу села Грабовське на Сумщині російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин - під час спроби самостійної евакуації від ударів дронів загинули двоє цивільних.

Чоловік і жінка намагалися залишити окуповану територію, а українські військові знали про їхній маршрут і координували евакуацію. Однак російські оператори FPV-дронів цілеспрямовано атакували беззбройних людей: перший удар забрав життя жінки, а другий був завданий по пораненому чоловікові, який перебував поруч.

За інформацією Держприкордонслужби, російські підрозділи продовжують намагатися прорватися на територію України малими піхотними групами на ділянках кордону в Сумській області, проте зазнають втрат і не досягають успіху.

Крім того, противник активно застосовує дистанційне мінування - з безпілотників скидають вибухові пристрої у світлих мішках, які можуть здетонувати від натискання або наближення. Такі випадки вже фіксувалися на територіях, прилеглих до Сумської області.