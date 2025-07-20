Росіяни використовують "ухилянтів": в ЗСУ пояснили, до чого тут дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, нещодавно новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що в України буде більше дронів-перехоплювачів. Вже найближчим часом очікуються відповідні результати виконання контрактів.

Перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також повідомив, що Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів і вже є перші результати.

А 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни продовжуватимуть використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". За його словами, тільки за один тиждень було збито сотні ворожих цілей.

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