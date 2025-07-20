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"Очікуємо відчутних результатів". Шмигаль обіцяє більше дронів-перехоплювачів для ППО

Неділя 20 липня 2025 16:56
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"Очікуємо відчутних результатів". Шмигаль обіцяє більше дронів-перехоплювачів для ППО Фото: Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Едуард Ткач

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що у України буде більше дронів-перехоплювачів. Вже найближчим часом очікуються відсутні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Шмигаль розповів, що провів сьогодні нараду з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю та забезпечення.

"На порядку денному - реалізація завдань президента за підсумками технологічної ставки 27 червня. Пройшлися по всіх пунктах", - пише міністр.

В першу чергу мова йшла про забезпечення ЗСУ необхідною технікою та озброєнням. Крім того, було обговорено питання захисту українських міст.

"Будемо масштабувати виробництва в Україні та закуповувати у партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль додав, що із заступниками говорили про закупівлю, контрактування та фінансування виробництва. Було обговорено пріоритети і дано відповідні завдання.

Фото: нарада Шмигаля і Умєрова (t.me/Denys_Smyhal)

"Активізуємо роботу по кожному напрямку, аби зміцнити наш оборонний потенціал", - резюмував Шмигаль.

Дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, днями перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів і вже є перші результати.

"Взагалі ця тема в позитивному сенсі хакнута Україною і ми вже маємо перші результати", - сказав Федоров.

Також ми писали, що 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни продовжуватимуть використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Лише за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

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Денис Шмигаль Війна в Україні Дрони
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