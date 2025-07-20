"Очікуємо відчутних результатів". Шмигаль обіцяє більше дронів-перехоплювачів для ППО

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що у України буде більше дронів-перехоплювачів. Вже найближчим часом очікуються відсутні результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Шмигаль розповів, що провів сьогодні нараду з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю та забезпечення.

"На порядку денному - реалізація завдань президента за підсумками технологічної ставки 27 червня. Пройшлися по всіх пунктах", - пише міністр.

В першу чергу мова йшла про забезпечення ЗСУ необхідною технікою та озброєнням. Крім того, було обговорено питання захисту українських міст.

"Будемо масштабувати виробництва в Україні та закуповувати у партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Найближчим часом очікуємо відчутних результатів", - йдеться у повідомленні.

Також Шмигаль додав, що із заступниками говорили про закупівлю, контрактування та фінансування виробництва. Було обговорено пріоритети і дано відповідні завдання.

Фото: нарада Шмигаля і Умєрова (t.me/Denys_Smyhal)

"Активізуємо роботу по кожному напрямку, аби зміцнити наш оборонний потенціал", - резюмував Шмигаль.