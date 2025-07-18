ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Федоров про виробництво дронів-перехоплювачів: вже маємо перші результати

П'ятниця 18 липня 2025 20:25
UA EN RU
Федоров про виробництво дронів-перехоплювачів: вже маємо перші результати Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів. Вже є перші результати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, дрони-перехоплювачі вже активно контрактуються за задачею президента Володимира Зеленського.

"Взагалі ця тема в позитивному сенсі хакнута Україною і ми вже маємо перші результати", - зазначив Федоров.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів.Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

Перед цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Президент також розповідав, що українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Мінцифра Війна в Україні Дрони
Новини
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні