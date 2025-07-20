Россияне используют "уклонистов": в ВСУ объяснили, при чем здесь дроны-перехватчики

Напомним, недавно новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет больше дронов-перехватчиков. Уже в ближайшее время ожидаются соответствующие результаты выполнения контрактов.

Первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщил, что Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков и уже есть первые результаты.

А 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины будут продолжать использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". По его словам, только за одну неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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