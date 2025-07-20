Росіяни використовують "ухилянтів": в ЗСУ пояснили, до чого тут дрони-перехоплювачі

Росіяни намагаються протидіяти українським зенітним дронам-перехоплювачам, встановлюючи на свої безпілотники системи, які українські військові іронічно прозвали "ухилянтами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Зазначається, що бригада активно воює на Торецькому напрямку, де дрони-перехоплювачі знищують російські розвідувальні безпілотники. Окупанти зазнають значних втрат у БПЛА через роботу зенітних дронів. Тому росіяни почали встановлювати на "Зали" та "Орлани" системи виявлення та протидії зенітним FPV-дронам. Одна з них отримала іронічну назву "ухилянт" - вона дозволяє виявити присутність зенітного дрона та зробити маневр ухилення від атаки. Проте українські військові швидко "розкусили" російську тактику та знайшли способи протидії. Як наслідок, тільки за останній час оператори бригади записали на свій рахунок 17 збитих російських БПЛА - як розвідники "Зала", "Орлан" та "Гербера", так і ударні "Ланцет", "Куб" та "V2U".