Россияне используют "уклонистов": в ВСУ объяснили, при чем здесь дроны-перехватчики

Россияне пытаются противодействовать украинским зенитным дронам-перехватчикам, устанавливая на свои беспилотники системы, которые украинские военные иронично прозвали "уклонистами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Однако украинские военные быстро "раскусили" российскую тактику и нашли способы противодействия. Как следствие, только за последнее время операторы бригады записали на свой счет 17 сбитых российских БПЛА - как разведчики "Зала", "Орлан" и "Гербера", так и ударные "Ланцет", "Куб" и "V2U".

Поэтому россияне начали устанавливать на "Залы" и "Орланы" системы обнаружения и противодействия зенитным FPV-дронам. Одна из них получила ироническое название "уклонист" - она позволяет обнаружить присутствие зенитного дрона и сделать маневр уклонения от атаки.

Отмечается, что бригада активно воюет на Торецком направлении, где дроны-перехватчики уничтожают российские разведывательные беспилотники. Оккупанты несут значительные потери в БПЛА из-за работы зенитных дронов.

Напомним, недавно новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет больше дронов-перехватчиков. Уже в ближайшее время ожидаются соответствующие результаты выполнения контрактов.

Первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров также сообщил, что Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков и уже есть первые результаты.

А 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины будут продолжать использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". По его словам, только за одну неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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