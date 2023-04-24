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Росіяни використовують "сирійську тактику" в районі Бахмута: Маляр розкрила деталі

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Понеділок 24 квітня 2023 19:30
Росіяни використовують "сирійську тактику" в районі Бахмута: Маляр розкрила деталі Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти застосовують так звану "сирійську тактику" у спробах окупувати Бахмут Донецької області. Така стратегія включає повне знищення будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram.

За її словами, спроби наступу ворога зараз спостерігаються на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

При цьому на Лиманському напрямку окупанти не змогли прорвати оборону українських захисників та їхня активність знизилася. Там тривають обстріли позицій ЗСУ і відбувається перегрупування військ.

Маляр зазначила, що найзапекліші бої зараз відбуваються за Бахмут та Мар'їнку. Росіяни намагаються окупувати ці населені пункти.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник хоче витіснити українських захисників з позицій у Бахмуті, додала чиновниця.

"Використовуючи так звану "сирійську тактику" тотальної руйнації будівель і споруди, ворог подекуди просувається за рахунок знищених об'єктів. Разом з тим, наші захисники здійснюють активні штурмові дії і не дають ворогові взяти місто під контроль. Крім того, противник постійно штурмує передмістя Бахмута", - уточнила Маляр.

Вона також зазначила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни щосили намагаються втримати контроль над зайнятими рубежами та не допустити просування ЗСУ.

Нагадаємо, раніше командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що українські військові не тільки обороняються, а й активно контратакують у районі Бахмута.

Також ми писали, що, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, Бахмут для російських окупантів є місцем, де вони мають певний тактичний успіх, тому ворог продовжує спроби наступу.

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