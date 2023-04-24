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Россияне используют "сирийскую тактику" в районе Бахмута: Маляр раскрыла детали

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Понедельник 24 апреля 2023 19:30
Россияне используют "сирийскую тактику" в районе Бахмута: Маляр раскрыла детали Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты применяют так называемую “сирийскую тактику” в попытках оккупировать Бахмут Донецкой области. Такая стратегия включает тотальное уничтожение зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

По ее словам, попытки наступления врага сейчас наблюдаются на Марьинском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

При этом на Лиманском направлении оккупанты не смогли прорвать оборону украинских защитников и их активность снизилась. Там продолжаются обстрелы позиций ВСУ и проходит перегруппировка войск.

Маляр отметила, что самые ожесточенные бои сейчас происходят за Бахмут и Марьинку. Россияне пытаются оккупировать эти населенные пункты.

В частности, на Бахмутском направлении противник хочет вытеснить украинских защитников с позиций в Бахмуте, добавила чиновница.

"Используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий и сооружения, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов. Вместе с тем, наши защитники совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль. Кроме того противник постоянно штурмует пригород Бахмута", - уточнила Маляр.

Она также отметила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне со всех сил пытаются удержать контроль над занятыми рубежами и не допустить продвижение ВСУ.

Напомним, ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что украинские военные не только обороняются, но и активно контратакуют в районе Бахмута.

Также мы писали, что, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Бахмут для российских оккупантов является местом, где они имеют определенный тактический успех, поэтому враг продолжает попытки наступления.

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