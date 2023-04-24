Буданов пояснив, чому Росія б'ється за Бахмут

Бахмут для російських окупантів є місцем, де вони мають певний тактичний успіх. На фоні невдач агресор намагається показати своєму народові хоч якусь перемогу.

"(Бахмут - ред.) - це єдине, скажімо так, місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх. І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається", - пояснив Буданов.

За його словами, крім того, туди додається те, що свого часу засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що він "Бахмут візьме".

Він би вже і радий спетляти з того, але не може. Тобто тут просто все зійшлося", - зазначив Буданов.

На питання, чи може в разі тимчасової втрати Бахмута це може вплинути на загальну ситуацію, він сказав: "Я не буду коментувати це. За моєю ідеологією, втрата будь-чого це погано".

Нагадаємо, як заявив нещодавно президент Володимир Зеленський, Україна не відмовиться від оборони Бахмута, оскільки захоплення цього міста відкриє шлях російським окупантам до Слов'янська та Краматорська.

Тим часом аналітики ISW схиляються до думки, що російське військове керівництво вимагає від окупантів захоплення Бахмута до початку українського контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.