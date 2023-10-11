Намагаються оточити місто. У ЗСУ розповіли про наступ росіян в районі Авдіївки

Російські війська ведуть наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області, намагаючись оточити місто. Однак українським бійцям вдалося відбити всі штурми ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Ідуть бої в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Противник силами близько трьох батальйонів за підтримки великої кількості танків та іншої бронетехніки веде наступальні дії", - повідомив Штупун.

Зокрема, за його словами, наступальні дії ворога фіксуються в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміки, та Первомайського.

"Хочу одразу всіх заспокоїти - відбито на даний час усі атаки ворога. Втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили", - наголосив речник.

Він зазначив, що українським бійцям вдалося відбити штурми окупантів на Авдіївку завдяки тому, що наші воїни добре окопалися та замінували підходи до своїх позицій.

"Ми їх чекали. Хлопці добре окопалися, добре замінували підходи. Грамотно розставлені наші протитанкові засоби. Бойова робота йде, працює артилерія досить точно та потужно. Наразі ситуація контрольована. Ідуть бої", - розповів Штупун.

За його словами, метою російських штурмів є оточення Авдіївки.

"Вони намагаються оточити давно. Наразі трішки назбирали металобрухту, особового складу і кинули це на прорив", - додав речник.

Ситуація в районі Авдіївки

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські загарбники активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.Своєю чергою, ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Зокрема, бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки.