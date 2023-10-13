В Авдіївці ніч була дуже гаряча, бої запеклі і без перерви, - Барабаш

Російські окупанти не припиняють обстріли Авдіївки, активізувавши удари з авіації, і четверту добу проводять наступальні дії. У місті припинено постачання гуманітарної допомоги та продуктів. При цьому Сили оборони України утримують позиції та відбивають ворожі штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Безперервні бої та обстріли

За словами чиновника, бої, як стрілецькі, так і артилерійські дуелі, ведуться "запеклі і дійсно без перерви", і російські війська "гатять з усього, що в них є".

"Активно працює авіація... По Авдіївці - ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по місту... Десятки за ніч по самому місту", - розповів представник адміністрації.

Також Барабаш зазначив, що ворожі штурми не припиняються "ні вдень, ні вночі", і окупанти "лізуть, як таргани, дуже багато".

Тактика ворога

Раніше в четвер війська РФ для наступу активно застосовували броньовану техніку, йшли колонами, і "дуже багато в них і техніки, і особового складу, привозять свіжак", додав начальник МВА.

Як розповів Барабаш, противник хоче взяти Авдіївку в оточення, і зосереджений на ударах із флангів із півночі та з півдня.

При цьому чиновник наголосив, що бійці ЗСУ четверту добу "стоять незмінно на своїх позиціях - впевнений, що витримають, бо це не люди, це титани".

Удари по населених пунктах та жертви

Крім того, окупанти обстрілюють не лише населені пункти безпосередньо на лінії фронту, але ще й б'ють далі - по більш тилових селищах. Так, зокрема, цієї ночі загарбники обстрілювали села Очеретинської громади.

Начальник МВА розповів, що за минулу добу підтверджено загибель однієї людини та поранення чотирьох громадян. Крім того, додав він, ще двоє залишаються під завалами знищених ударів РФ багатоповерхівки, але "можна сказати, що люди загинули під завалами, просто фізично ми не бачимо тіл".

Гуманітарна ситуація в Авдіївці

За словами Барабаша, наразі логістика в Авдіївці "дуже ускладнена", і на період ескалації влада припинила постачання в місто продуктів харчування та гумдопомоги.

"Намагаємося лише забезпечувати евакуацію. Якщо люди бажають і хочуть уже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки у цих обстрілах", - зазначив чиновник.

При цьому він наголошує, що в Авдіївці "в принципі все є - і продукти харчування, і гігієна, і медицина" у достатній кількості та з резервом на кілька місяців.

Наступ РФ на Авдіївку

Останніми днями російські загарбники суттєво активізували наступальні дії навколо Авдіївки. Ворожі атаки по місту називають найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що війська РФ активно намагаються оточити місто. У Силах оборони України вважають, що таким чином загарбники хочуть здобути хоч якусь знакову "перемогу" та переламати хід бойових дій.