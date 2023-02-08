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Росіяни вигадали нову тактику для затягування обміну полоненими, - омбудсмен

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Україна, Середа 08 лютого 2023 17:14
Росіяни вигадали нову тактику для затягування обміну полоненими, - омбудсмен Фото: росіяни вигадали нову тактику для затягування обміну полоненими (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вигадали нову тактику, за допомогою якої зможуть затягувати обмін військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Лубінець повідомив, що сьогодні Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням не повертати їх додому.

"Так от, маю що відповісти пані Москальковій. В Україні уже було кілька випадків, коли мобілізовані солдати армії РФ, захоплені в полон українською армією, відмовлялися від обміну та виявляли бажання залишитися на підконтрольній Україні території", - наголосив омбудсмен.

Більш того, за словами Лубінця, є й такі, що потрапляли в полон до ЗСУ не один раз. Наприклад, російський військовий Олександр Фоменко з Таганрога чи Руслан Вяльшин, які двічі потрапляли в український полон.

Омбудсмен наголосив, що Україна завжди дотримується Женевських конвенцій. Чого не можна сказати про Росію, "яка регулярно порушує норми міжнародного права".

Нагадаємо, сьогодні Лубинець надіслав листа членам Європейського інституту омбудсмена про вихід з цього об'єднання після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до РФ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що двох українських підлітків вивезли до Росії нібито для возз'єднання із сім'єю. У цьому допоміг чиновник австрійської землі Тіроль.

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