В Австрії українських підлітків вивезли до РФ нібито на зустріч з батьками

Двох українських підлітків вивезли до Росії нібито для возз'єднання з родиною. У цьому допоміг чиновник австрійської землі Тіроль.

Попередньо відомо, що двох підлітків 16 і 17 років було вивезено до Москви. Це було зроблено нібито з метою возз'єднання родини, так як у Росії перебували їх матері.

Однак такі дії не були узгоджені з відповідними українськими органами. Рішення про вивіз дітей приймав співробітник Європейського інституту омбудсмена. Ймовірно, він діяв по проханню свого російського колеги-омбудсмена.

"Двоє молодих українців спочатку прибули до Тіролю в рамках допомоги Україні та були розміщені в дитячо-юнацькому закладі. За наявною у нас інформацією, до справи був залучений співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює у Відомстві омбудсмена землі Тіроль", - повідомив директор земельного бюро Герберт Форстер.

За заявою співробітника, у нього була інформація від російського посольства про те, що матері молодих людей знаходяться в Росії і хочуть возз'єднання сім'ї. Однак чи перебувають жінки в Росії добровільно - невідомо. Невідомо також і те, чи самі діти хотіли виїжджати в РФ.

"Кроки, зроблені відповідним співробітником, були одноосібними зусиллями і не були скоординовані з землею Тіроль, земля Тіроль не була залучена до відправлення. Ми відмежовуємося від цих дій, які не були узгоджені з компетентними органами України. Працівник, про якого йдеться, був тимчасово відсторонений від роботи землею Тіроль", - сказав директор земельного бюро.