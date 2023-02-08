Лубинець виходить із Європейського інституту омбудсмена після скандалу з вивезенням українських дітей
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець надіслав листа членам Європейського інституту омбудсмена про вихід з цього об'єднання після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена в Telegram.
За словами Лубинця, на цей крок він пішов після того, як двох українських дітей, які виїхали до Австрії через війну в Україні, вивезли на територію РФ.
Як повідомляють ЗМІ, до вивезення дітей причетний "правозахисник Європейського інституту омбудсмена (ЄІО)", генсек ЄІО доктор Йозеф Зіґеле. Влада Австрії вже розпочала розслідування його дій.
"Вказана (дія – ред.) є порушенням статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - зазначив Лубинець.
Також він додав, що факти вивезення дітей є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".
При цьому в Європейському інституті омбудсмена не провели внутрішнє розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігелі. Президент Інституту Драган Мілков проігнорував запити української сторони.
Лубинець зазначив, що повернення кожної депортованої дитини є надскладним процесом, який потребує титанічних зусиль та часу.
"Звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу з Європейського інституту омбудсмена та засудити дії його керівництва", - розповів він.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що двох українських підлітків вивезли до Росії нібито для возз'єднання із сім'єю. У цьому допоміг чиновник австрійської землі Тіроль.
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