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Россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными, - омбудсмен

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Украина, Среда 08 февраля 2023 17:14
Россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными, - омбудсмен Фото: россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россияне придумали новую тактику, с помощью которой смогут затягивать обмен военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Лубинец сообщил, что сегодня Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой.

"Так вот, есть ответить госпоже Москальковой. В Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории", - подчеркнул омбудсмен.

Более того, по словам Лубинца, есть и попадавшие в плен в ВСУ не один раз. Например, российский военный Александр Фоменко из Таганрога или Руслан Вяльшин, дважды попадавших в украинский плен.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина всегда соблюдает Женевские конвенции. Чего нельзя сказать о России, "регулярно нарушающей нормы международного права".

Напомним, сегодня Лубинец направил письмо членам Европейского института омбудсмена о выходе из этого объединения после скандала с вывозом украинских детей из Австрии в РФ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что два украинских подростка были вывезены в Россию якобы для воссоединения с семьей. В этом помог чиновник австрийской земли Тироль.

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