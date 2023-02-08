Россияне придумали новую тактику для затягивания обмена пленными, - омбудсмен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Лубинец сообщил, что сегодня Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней обращаются матери и жены украинских военнопленных, попавших в плен с просьбой не возвращать их домой.

"Так вот, есть ответить госпоже Москальковой. В Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории", - подчеркнул омбудсмен.

Более того, по словам Лубинца, есть и попадавшие в плен в ВСУ не один раз. Например, российский военный Александр Фоменко из Таганрога или Руслан Вяльшин, дважды попадавших в украинский плен.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина всегда соблюдает Женевские конвенции. Чего нельзя сказать о России, "регулярно нарушающей нормы международного права".