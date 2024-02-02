Росіяни вигадали новий спосіб, як контролювати підприємства на окупованії території

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни створили оператора з управління "Корпорація розвитку Запорізької області", якому передадуть захоплені підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Окупанти знищили регіон й тепер називають “розвитком” розподіл награбованого. Так, “державному оператору” передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в ЦНС, фактично всю продукцію, яку вироблятимуть на залишках виробничих потужностей, будуть за безцінь здавати "державі" й потім перепродавати через фірми-прокладки за ринковими цінами у РФ.
"Різницю забиратимуть гауляйтери. Аналогічна схема в регіоні працює з зерном. Ця різниця і є платою кремля "феодалам" за держзраду", - наголошують у Центрі та зауважують, що Рух Опору збільшить цю ціну для зрадників.
Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.
Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.
А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.
Вчора ми повідомляли про те, що Росія збирає т.зв. будівельні загони у декількох областях для подальшої відправки на тимчасово окуповану територію України.
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