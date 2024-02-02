Россияне придумали новый способ, как контролировать предприятия на оккупированной территории

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне создали оператора управления "Корпорация развития Запорожской области", которому передадут захваченные предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты уничтожили регион и теперь называют "развитием" распределение награбленного. Так, "государственному оператору" передали в управление ЧАО "Бердянские жатки" и ПАО "Азовские масла и масла", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, фактически всю продукцию, которую будут производить на остатках производственных мощностей, будут за бесценок сдавать "государству" и затем перепродавать через фирмы-прокладки по рыночным ценам в РФ.
"Разницу будут забирать гауляйтеры. Аналогичная схема в регионе работает с зерном. Эта разница и является платой кремля "феодалам" за госпредательство", - отмечают в Центре и отмечают, что Движение Сопротивления увеличит эту цену для предателей.
Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.
Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.
А власти Беларуси тем временем хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.
Вчера мы сообщали о том, что Россия собирает т.н. строительные отряды в нескольких областях для последующей отправки на временно оккупированную территорию Украины.
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