Росіяни вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні

Мобілізація в Україні

Після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, в країні діє воєнний стан та мобілізація. Нещодавно Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб, до 9 травня.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, громадяни до 25 років можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно, підписавши контракт.

Нагадаємо, що росіяни не вперше вигадують фейки про мобілізацію в Україні. До цього ЦПД повідомляв про активне поширення фейків щодо масового зникнення підлітків у Сумській області, яких начебто таємно силою мобілізують.

Крім того, раніше SPRAVDI спростувало фейк щодо того, що у Києві розпочали мобілізувати перших жінок.

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