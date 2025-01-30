Россияне придумали новый фейк о мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине

После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, в стране действует военное положение и мобилизация. Недавно Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток, до 9 мая.

Согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Как отметил глава ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, граждане до 25 лет могут вступить в ряды ВСУ только добровольно, подписав контракт.

Напомним, что россияне не впервые придумывают фейки о мобилизации в Украине. До этого ЦПД сообщал об активном распространении фейков о массовом исчезновении подростков в Сумской области, которых якобы тайно силой мобилизуют.

Кроме того, ранее SPRAVDI опровергло фейк о том, что в Киеве начали мобилизовать первых женщин.

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